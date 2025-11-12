TUI überrascht mit +12,6% EBIT-Wachstum: Erwartungen übertroffen!
TUI AG glänzt mit beeindruckenden vorläufigen Ergebnissen für 2025: Ein EBIT-Wachstum von 12,6% und ein Umsatzplus von 4,4% unterstreichen den Erfolg.
- TUI AG erzielt starke vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 mit einem bereinigten EBIT-Wachstum von +12,6%.
- Das bereinigte EBIT beträgt 1.459 Mio. € zu konstanten Wechselkursen, was einen Anstieg von +12,6% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 darstellt.
- Zu tatsächlichen Wechselkursen liegt das EBIT bei 1.413 Mio. €, was einem Anstieg von +9,0% entspricht.
- Der vorläufige Umsatz der TUI Group beträgt 24.185 Mio. €, was einem Wachstum von +4,4% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Beide Segmente, Hotels & Resorts sowie Kreuzfahrten, trugen zu diesem Umsatzwachstum bei.
- Weitere Details zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick für 2026 werden am 10. Dezember 2025 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei TUI ist am 10.12.2025.
Der Kurs von TUI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3840EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,94 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,4100EUR das entspricht einem Plus von +0,35 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.553,85PKT (+0,89 %).
