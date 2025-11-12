    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOn Holding Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu On Holding Registered (A)

    On Holding Registered (A) Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 12.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die On Holding Registered (A) Aktie bisher um +21,38 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der On Holding Registered (A) Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    On Holding AG ist ein dynamisches Unternehmen im Sportbekleidungssektor, das sich durch technologische Innovationen und stilvolles Design von der Konkurrenz abhebt.

    On Holding Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2025

    Die On Holding Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 36,90 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +21,38 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,50  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der On Holding Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,33 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 36,90, mit einem Plus von +21,38 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von On Holding Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -22,94 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die On Holding Registered (A) Aktie damit um -3,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,73 %.

    On Holding Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,80 %
    1 Monat -14,73 %
    3 Monate -22,94 %

    Informationen zur On Holding Registered (A) Aktie

    Es gibt 304 Mio. On Holding Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,12 Mrd. € wert.

    On Reports Results for the Third Quarter and Nine-Month Period Ended September 30, 2025


    On Holding AG (NYSE: ONON) (“On,” “On Holding AG,” the “Company,” “we,” “our,” “ours,” or “us”), has announced its financial results for the third quarter and nine-month period ended September 30, 2025. Caspar Coppetti, Co-Founder and Executive …

    On Holding Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die On Holding Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur On Holding Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    On Holding Registered (A)

    -0,14 %
    +20,96 %
    +0,14 %
    -3,68 %
    -34,21 %
    ISIN:CH1134540470WKN:A3C20K



