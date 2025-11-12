On Holding Registered (A) Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 12.11.2025

Die On Holding Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 36,90€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +21,38 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,50 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der On Holding Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,33 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 36,90€, mit einem Plus von +21,38 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

On Holding AG ist ein dynamisches Unternehmen im Sportbekleidungssektor, das sich durch technologische Innovationen und stilvolles Design von der Konkurrenz abhebt.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von On Holding Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -22,94 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die On Holding Registered (A) Aktie damit um -3,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,73 %.

On Holding Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,80 % 1 Monat -14,73 % 3 Monate -22,94 %

Informationen zur On Holding Registered (A) Aktie

Es gibt 304 Mio. On Holding Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,12 Mrd. € wert.

On Holding AG (NYSE: ONON) (“On,” “On Holding AG,” the “Company,” “we,” “our,” “ours,” or “us”), has announced its financial results for the third quarter and nine-month period ended September 30, 2025. Caspar Coppetti, Co-Founder and Executive …

On Holding Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

