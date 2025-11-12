Friedrich Vorwerk Group Aktie heute im Minus - 12.11.2025

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie ist bisher um -2,05 % auf 85,90€ gefallen. Das sind -1,80 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Friedrich Vorwerk Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,98 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 85,90€, mit einem Minus von -2,05 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,15 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,93 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Friedrich Vorwerk Group um +231,45 % gewonnen.

Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,24 % 1 Monat -3,93 % 3 Monate +1,15 % 1 Jahr +207,69 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd. € wert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.