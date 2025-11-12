Besonders beachtet!
SAF-HOLLAND - Aktie schießt in die Höhe +6,08 % - 12.11.2025
Am 12.11.2025 ist die SAF-HOLLAND Aktie, bisher, um +6,08 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAF-HOLLAND Aktie.
SAF-HOLLAND kombiniert technische Expertise mit globaler Präsenz, um in der Nutzfahrzeugindustrie führend zu sein.
SAF-HOLLAND Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SAF-HOLLAND Aktie. Mit einer Performance von +6,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAF-HOLLAND Aktie. Nach einem Plus von +1,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 14,660€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SAF-HOLLAND in den letzten drei Monaten Verluste von -12,69 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die SAF-HOLLAND Aktie damit um +1,91 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAF-HOLLAND um -4,79 % verloren.
SAF-HOLLAND Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,91 %
|1 Monat
|-4,01 %
|3 Monate
|-12,69 %
|1 Jahr
|-6,84 %
Informationen zur SAF-HOLLAND Aktie
Es gibt 45 Mio. SAF-HOLLAND Aktien. Damit ist das Unternehmen 665,48 Mio. € wert.
SAF-HOLLAND Aktie jetzt kaufen?
Ob die SAF-HOLLAND Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAF-HOLLAND Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.