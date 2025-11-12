SAF-HOLLAND - Aktie schießt in die Höhe +6,08 % - 12.11.2025

SAF-HOLLAND kombiniert technische Expertise mit globaler Präsenz, um in der Nutzfahrzeugindustrie führend zu sein.

SAF-HOLLAND Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SAF-HOLLAND Aktie. Mit einer Performance von +6,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAF-HOLLAND Aktie. Nach einem Plus von +1,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 14,660€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SAF-HOLLAND in den letzten drei Monaten Verluste von -12,69 % verkraften.