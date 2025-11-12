Nicht D-Wave Quantum: Diesen Quantenaktien gehört die Zukunft!

Dadurch lassen sich theoretisch Probleme lösen, für die heutige Rechner tausende Jahre benötigen würden.

Quantencomputer basieren auf Qubits, die – im Gegensatz zu Bits – mehrere Zustände gleichzeitig annehmen können. Bildhaftes Beispiel: Während ein heutiger Computer einen Schlüssel nach dem anderen probiert, um ein Schloss zu öffnen, könnte ein Quantencomputer mehrere zugleich ausprobieren.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!

Doch die Kehrseite: Qubits sind extrem störanfällig. Bereits winzige Abweichungen in Temperatur oder Magnetfeld können Berechnungen verfälschen.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

IBM hat einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung marktreifer Quantencomputer gemacht.

Das US-Unternehmen kann einen Algorithmus zur Fehlerkorrektur in der Quanteninformatik nun erstmals auf handelsüblichen Chips von AMD ausgeführen.

Nicolas Ebert (links) schaut sich mit Krischan Orth Quantenaktien an Im Wettlauf um den Quantencomputer der Zukunft steht IBM in direkter Konkurrenz zu Microsoft und Google (Alphabet).

Aber es gibt auch kleinere Unternehmen wie Rigetti und IonQ, die am Markt teilnehmen. Haben sie Chancen gegen die großen Player?

In dieser Folge von Börse, Baby! dreht sich alles um Quantencomputing und dessen große Chancen an der Börse. Nicolas Ebert und Krischan Orth reden über die spannendsten Unternehmen, Risiken und Trends im Quantenmarkt.

Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Spotify

Apple Podcasts

Podcast.de

Podscan.fm

Radio.de

Podcast Republic

Deezer

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 287,33 $ , was einem Rückgang von -9,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer