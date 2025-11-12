Börsen Start Update
Börsenstart USA - 12.11. - Dow Jones stark +1,01 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 48.414,10 PKT und steigt um +1,01 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +4,06 %, Goldman Sachs Group +3,51 %, IBM +2,68 %, Nike (B) +2,37 %, Caterpillar +2,20 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -1,52 %, Apple -1,13 %, Walmart -0,51 %, Procter & Gamble -0,30 %, NVIDIA -0,29 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.488,30 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Microchip Technology +3,10 %, ON Semiconductor +3,02 %, Advanced Micro Devices +2,59 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,46 %, Analog Devices +2,26 %
Flop-Werte: Palantir -2,83 %, Alphabet Registered (C) -1,65 %, Palo Alto Networks -1,65 %, Alphabet -1,65 %, Zscaler -1,61 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.856,06 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Albemarle +5,20 %, Deckers Outdoor +4,53 %, United Airlines Holdings +4,49 %, Unitedhealth Group +4,06 %, Goldman Sachs Group +3,51 %
Flop-Werte: Palantir -2,83 %, News Registered (B) -1,89 %, Alphabet Registered (C) -1,65 %, Palo Alto Networks -1,65 %, Alphabet -1,65 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.