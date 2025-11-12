Börsenstart USA - 12.11. - Dow Jones stark +1,01 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.414,10 PKT und steigt um +1,01 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +4,06 %, Goldman Sachs Group +3,51 %, IBM +2,68 %, Nike (B) +2,37 %, Caterpillar +2,20 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -1,52 %, Apple -1,13 %, Walmart -0,51 %, Procter & Gamble -0,30 %, NVIDIA -0,29 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.488,30 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: Microchip Technology +3,10 %, ON Semiconductor +3,02 %, Advanced Micro Devices +2,59 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,46 %, Analog Devices +2,26 %

Flop-Werte: Palantir -2,83 %, Alphabet Registered (C) -1,65 %, Palo Alto Networks -1,65 %, Alphabet -1,65 %, Zscaler -1,61 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.856,06 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Albemarle +5,20 %, Deckers Outdoor +4,53 %, United Airlines Holdings +4,49 %, Unitedhealth Group +4,06 %, Goldman Sachs Group +3,51 %

Flop-Werte: Palantir -2,83 %, News Registered (B) -1,89 %, Alphabet Registered (C) -1,65 %, Palo Alto Networks -1,65 %, Alphabet -1,65 %