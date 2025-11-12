Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.11.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
RWE
Tagesperformance: +7,55 %
Platz 1
Performance 1M: +6,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu RWE
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu RWE im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie reagierte stark auf den Verkauf eines Rechenzentrums, was den Gewinnrückgang minderte und die Jahresprognose bestätigte. Anleger zeigen Vertrauen, wie die Aufstockung von Positionen und das Erreichen des höchsten Niveaus seit 2011 belegen. Technische Marken wie die 43€-Marke sind ebenfalls von Interesse.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RWE eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 2
Performance 1M: +6,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um X% zugelegt. Anleger erwarten ein Volumenwachstum bis 2026 und sehen Potenzial im KI-Bereich, was die positive Stimmung verstärkt. Viele glauben, dass die Aktie im kommenden Jahr deutlich zulegen wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Bayer
Tagesperformance: +5,66 %
Platz 3
Performance 1M: -0,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kommunikation der Führung wird als komplex wahrgenommen, wobei rechtliche Risiken im Fokus stehen. Trotz positiver Signale und Kaufaufträgen bleibt die Unsicherheit über zukünftige Klagen bestehen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was zu einer vorsichtigen Optimismus führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 4
Performance 1M: +7,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials
Das Anleger-Sentiment zu Heidelberg Materials im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während positive Aspekte wie Kosteneinsparungen und Infrastrukturinvestitionen hervorgehoben werden, gibt es auch Bedenken über Gewinnmitnahmen und die aktuelle Kursentwicklung, die in den letzten 14 Tagen um X% schwankte. Insgesamt bleibt die Stimmung optimistisch, jedoch mit Vorsicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Heidelberg Materials eingestellt.
E.ON
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 5
Performance 1M: -0,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu E.ON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu E.ON im wallstreetONLINE-Forum zeigt, dass die Aktie in den letzten 14 Tagen um 50% gestiegen ist. Analysten bewerten E.ON als fair bis leicht überbewertet, während technische Indikatoren ein Doppeltop signalisieren. Die Unterstützung liegt bei 15,13 und 14,50. Trotz der gemischten Bewertungen glaubt die Mehrheit der Nutzer an einen Kursanstieg.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber E.ON eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 6
Performance 1M: -3,54 %
Scout24
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 7
Performance 1M: -9,76 %
Commerzbank
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 8
Performance 1M: +7,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 10% zugelegt, was auf eine starke Nachfrage und positive Geschäftsaussichten zurückzuführen ist. Anleger zeigen sich optimistisch, während einige bereits Gewinne realisieren. Die Erwähnung von Allzeithochs bei der mBank verstärkt das Vertrauen in die Commerzbank.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.
Zalando
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 9
Performance 1M: -11,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Analysten Kursziele von über 40€ sehen, warnen andere vor einem möglichen Rückgang auf 15€. Die letzten 14 Tage waren von einer negativen Kursentwicklung geprägt, und die Bewertung wird als fraglich angesehen, da Zalando keine Dividende zahlt und bei einer Zerschlagung nur etwa 10€ wert sein könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 10
Performance 1M: +10,06 %
Merck
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 11
Performance 1M: -2,86 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 12
Performance 1M: +9,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Bank verzeichnete in den letzten 14 Tagen eine Kursentwicklung von X%. Anleger sind optimistisch bezüglich der Integration der DWS und der bevorstehenden Strategiepräsentation. Die CET1-Quote und die positiven Quartalszahlen stehen im Fokus, während die Bank auch Strategien zur Risikominimierung in der KI-Branche erwägt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 36,96%
|PUT: 63,04%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -26,09 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
