Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu RWE

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu RWE im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie reagierte stark auf den Verkauf eines Rechenzentrums, was den Gewinnrückgang minderte und die Jahresprognose bestätigte. Anleger zeigen Vertrauen, wie die Aufstockung von Positionen und das Erreichen des höchsten Niveaus seit 2011 belegen. Technische Marken wie die 43€-Marke sind ebenfalls von Interesse.