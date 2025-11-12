    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    Aktie legt am Mittwoch zu

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tui hebt ab: Gewinne sprudeln dank Kreuzfahrt- und Hotel-Boom

    Die Tui-Aktie springt am Mittwochnachmittag überraschend an. Der Grund: Die Hannoveraner melden einen kräftigen Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr.

    Aktie legt am Mittwoch zu - Tui hebt ab: Gewinne sprudeln dank Kreuzfahrt- und Hotel-Boom
    Foto: Moritz Frankenberg - picture alliance/dpa

    Die Geschäfte von Europas größtem Reisekonzern haben im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftig zugelegt – vor allem dank starker Nachfrage nach Kreuzfahrten und Hotelurlauben. Wie der Reisekonzern überraschend am Mittwoch mitteilte, kletterte das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um 9 Prozent auf über 1,4 Milliarden Euro. Währungsbereinigt liegt das Plus sogar bei 12,6 Prozent – deutlich mehr als vom Vorstand noch im Sommer in Aussicht gestellt.

    "Rekordergebnisse in unseren Hotel- und Kreuzfahrtsegmenten haben diesen Erfolg möglich gemacht", erklärte CEO Sebastian Ebel. Das integrierte Geschäftsmodell habe sich einmal mehr als widerstandsfähig erwiesen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    31.253,32€
    Basispreis
    1,96
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.804,68€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Beim Umsatz blieb das Wachstum dagegen hinter den Erwartungen zurück: Mit einem Plus von 4,4 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro verfehlte Tui das eigene Jahresziel von 5 bis 10 Prozent. Analysten hatten im Vorfeld mit noch höheren Erlösen gerechnet, sehen das operative Ergebnis jedoch im Rahmen.

    TUI

    +4,38 %
    +3,72 %
    -4,40 %
    -4,95 %
    -7,22 %
    -22,44 %
    -39,35 %
    -84,23 %
    +14,80 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

    Die Tui-Aktie reagierte positiv auf die vorab veröffentlichten Eckdaten und drehte am Nachmittag rund 4,1 Prozent deutlich ins Plus.

    Mit dem Rückenwind aus dem Rekordjahr dürfte Tui optimistisch ins neue Geschäftsjahr starten. Ob der Konzern den eingeschlagenen Wachstumskurs trotz geopolitischer Unsicherheiten und Inflationsdruck fortsetzen kann, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen. Klar ist: Hotels und Kreuzfahrten sind weiter das Zugpferd – und der nächste Sommer kommt bestimmt.

    Am 10. Dezember will Europas größter Touristikkonzern seine finalen Jahreszahlen vorlegen. Dann wird auch erwartet, dass der Vorstand konkrete Pläne zur künftigen Ausschüttungspolitik vorstellt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,01, was eine Steigerung von +4,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie legt am Mittwoch zu Tui hebt ab: Gewinne sprudeln dank Kreuzfahrt- und Hotel-Boom Die Tui-Aktie springt am Mittwochnachmittag überraschend an. Der Grund: Die Hannoveraner melden einen starken Gewinnsprung