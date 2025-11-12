Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON

Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 50% zugelegt, unterstützt durch den KI-Boom und eine Hochstufung durch Bank of America auf BUY mit einem Kursziel von 25 Euro. Trotz schwacher 3Q-Zahlen gibt es langfristige Hoffnungen auf Wachstum im Bereich GaN und AI-Rechenzentren.