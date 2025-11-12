Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AIXTRON
Tagesperformance: +14,06 %
Platz 1
Performance 1M: +32,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 50% zugelegt, unterstützt durch den KI-Boom und eine Hochstufung durch Bank of America auf BUY mit einem Kursziel von 25 Euro. Trotz schwacher 3Q-Zahlen gibt es langfristige Hoffnungen auf Wachstum im Bereich GaN und AI-Rechenzentren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: +10,48 %
Platz 2
Performance 1M: -1,10 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,83 %
Platz 3
Performance 1M: +6,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um X% zugelegt. Anleger erwarten ein Volumenwachstum bis 2026 und sehen Potenzial im KI-Bereich, was die positive Stimmung verstärkt. Viele glauben, dass die Aktie im kommenden Jahr deutlich zulegen wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 4
Performance 1M: -16,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 6% in den letzten 14 Tagen gibt es sowohl optimistische Stimmen, die auf eine mögliche Erholung hoffen, als auch skeptische Meinungen, die fundamentale Unsicherheiten ansprechen. Die Aktie, die im letzten Jahr über 200% gestiegen ist, durchläuft aktuell eine Korrektur, was zu vorsichtiger Zuversicht führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HENSOLDT eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 5
Performance 1M: -16,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IONOS Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu IONOS Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 40%. Während einige Anleger die langfristigen Chancen in der deutschen Cloud-Infrastruktur betonen, sehen technische Analysten die Aktie negativ. Fundamentale Analysten loben die Margen und das Wachstum, was die Aktie trotz der Rückgänge als potenziell kaufenswert erscheinen lässt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IONOS Group eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 6
Performance 1M: -22,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Volatilität (-X%). Der Sandoz-Deal wird als potenzieller Kursgewinner (3,75-5 €) diskutiert, jedoch gibt es auch erhebliche Skepsis bezüglich der Bewertung und zukünftiger Erträge. Einige Anleger haben ihre Positionen verkauft, während andere optimistisch bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 7
Performance 1M: +29,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursanstiegs auf 30 Euro gibt es Bedenken hinsichtlich der finanziellen Lage des Unternehmens. Einige Anleger sehen jedoch Potenzial durch Aufträge aus den USA und europäische Projekte. Die bevorstehenden Unternehmenszahlen könnten zu einer größeren Kursbewegung führen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
United Internet
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 8
Performance 1M: -2,25 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 9
Performance 1M: -13,44 %
