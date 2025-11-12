Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 12.11.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 1
Performance 1M: +6,89 %
Performance 1M: +6,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um X% zugelegt. Anleger erwarten ein Volumenwachstum bis 2026 und sehen Potenzial im KI-Bereich, was die positive Stimmung verstärkt. Viele glauben, dass die Aktie im kommenden Jahr deutlich zulegen wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Bayer
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 2
Performance 1M: -0,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kommunikation der Führung wird als komplex wahrgenommen, wobei rechtliche Risiken im Fokus stehen. Trotz positiver Signale und Kaufaufträgen bleibt die Unsicherheit über zukünftige Klagen bestehen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was zu einer vorsichtigen Optimismus führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Banco Santander
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 3
Performance 1M: +9,58 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 4
Performance 1M: -8,95 %
argenx
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 5
Performance 1M: +11,31 %
Hermes International
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 6
Performance 1M: +6,53 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 7
Performance 1M: -11,73 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 8
Performance 1M: +17,25 %
