Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 12.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.11.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
voestalpine
Tagesperformance: +7,17 %
Platz 1
Performance 1M: +1,53 %
DO & CO
Tagesperformance: -4,83 %
Platz 2
Performance 1M: -8,26 %
PORR
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 3
Performance 1M: -12,70 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 4
Performance 1M: +14,41 %
Lenzing
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 5
Performance 1M: -13,66 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 6
Performance 1M: +3,48 %
