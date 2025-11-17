Alle Analysten-Augen auf: Siemens Healthineers, Deutsche Bank und Suss Microtec

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
10:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Capital Markets Day
11:30 Uhr, Deutschland: Suss Microtec, Capital Markets Day
Deutschland: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
05:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 9/25 (endgültig)
05:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 9/25
08:30 Uhr, Schweiz: Industrieproduktion Q3/25
10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
12:00 Uhr, Irland: Handelsbilanz 9/25
12:00 Uhr, Deutschland: Bundesbank, Monatsbericht
14:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 10/25
14:30 Uhr, USA: Empire State Index 11/25
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 10/25
15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 10/25
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Gross Domestic Product Deflator (YoY) 00:50 JPN Gross Domestic Product (QoQ) 00:50 JPN Bruttoinlandsprodukt annualisiert 01:00 EUR G20 Treffen 09:15 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (Jahr) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 EUR Europäische Kommission veröffentlicht ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum 12:00 DEU German Buba Monthly Report 13:00 EUR Rede von Sleijpen der EZB 14:20 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 15:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 15:30 USA Fed-Mitglied Jefferson spricht 15:45 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 17:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 19:00 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 20:00 USA Monthly Budget Statement 21:35 USA Fed-Mitglied Waller spricht
