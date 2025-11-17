    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers

    Alle Analysten-Augen auf: Siemens Healthineers, Deutsche Bank und Suss Microtec

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Daniel Karmann/dpa

    Unternehmenstermine

    10:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Capital Markets Day
    11:30 Uhr, Deutschland: Suss Microtec, Capital Markets Day
    Deutschland: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025

    Konjunkturdaten

    00:50 Uhr, Japan: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    05:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 9/25 (endgültig)
    05:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 9/25
    08:30 Uhr, Schweiz: Industrieproduktion Q3/25
    10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    12:00 Uhr, Irland: Handelsbilanz 9/25
    12:00 Uhr, Deutschland: Bundesbank, Monatsbericht
    14:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 10/25
    14:30 Uhr, USA: Empire State Index 11/25
    15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 10/25
    15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 10/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 17.11.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:50JapanJPNGross Domestic Product Deflator (YoY)
    00:50JapanJPNGross Domestic Product (QoQ)
    00:50JapanJPNBruttoinlandsprodukt annualisiert
    01:00Euro ZoneEURG20 Treffen
    09:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    10:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (Jahr)
    10:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEUREuropäische Kommission veröffentlicht ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum
    12:00DeutschlandDEUGerman Buba Monthly Report
    13:00Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
    14:20GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    14:30USAUSANY Empire State Manufacturing Index
    14:30KanadaCANVerbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
    14:30KanadaCANConsumer Price Index (MoM)
    14:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    15:00USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    15:30USAUSAFed-Mitglied Jefferson spricht
    15:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    17:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    19:00USAUSAFOMC Mitglied Kashkari Rede
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    21:35USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
