Bayer Aktie mit starker Tagesperformance - 12.11.2025

Mit einer Performance von +6,10 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +3,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 29,16€, mit einem Plus von +6,10 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Bayer Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +3,76 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bayer um +42,53 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,76 % geändert.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,76 % 1 Monat -0,80 % 3 Monate +6,75 % 1 Jahr +12,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Unsicherheiten bezüglich der Bayer-Aktie, insbesondere in Bezug auf rechtliche Risiken und deren Einfluss auf die Unternehmensbewertung. Die Kommunikation der Bayer-Führung hat Kaufaufträge ausgelöst, während Bedenken hinsichtlich der Glyphosat-Klagen bestehen. Der Kurs hat 28 Euro überschritten, jedoch sind die Erwartungen an die bevorstehenden Quartalszahlen eher gering, was zu einer abwartenden Haltung der Anleger führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,66 Mrd.EUR € wert.

Auf der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém hat Bayer-Vorstandschef Bill Anderson der Europäischen Union eine innovationsfeindliche Haltung in der Agrarpolitik vorgeworfen. "Ein generelles Nein zu moderner …

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.