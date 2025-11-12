    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer Aktie mit starker Tagesperformance - 12.11.2025

    Am 12.11.2025 ist die Bayer Aktie, bisher, um +6,10 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie mit starker Tagesperformance - 12.11.2025
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2025

    Mit einer Performance von +6,10 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +3,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 29,16, mit einem Plus von +6,10 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Bayer Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +3,76 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bayer um +42,53 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,76 % geändert.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,76 %
    1 Monat -0,80 %
    3 Monate +6,75 %
    1 Jahr +12,80 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Unsicherheiten bezüglich der Bayer-Aktie, insbesondere in Bezug auf rechtliche Risiken und deren Einfluss auf die Unternehmensbewertung. Die Kommunikation der Bayer-Führung hat Kaufaufträge ausgelöst, während Bedenken hinsichtlich der Glyphosat-Klagen bestehen. Der Kurs hat 28 Euro überschritten, jedoch sind die Erwartungen an die bevorstehenden Quartalszahlen eher gering, was zu einer abwartenden Haltung der Anleger führt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,66 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 12.11.2025


    Top- und Flop-Aktien am 12.11.2025 im E-Stoxx 50.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.11.2025


    Top- und Flop-Aktien am 12.11.2025 im DAX.

    Bayer warnt vor EU-Blockadehaltung in der Landwirtschaft


    Auf der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém hat Bayer-Vorstandschef Bill Anderson der Europäischen Union eine innovationsfeindliche Haltung in der Agrarpolitik vorgeworfen. "Ein generelles Nein zu moderner …

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -4,56 %
    +12,97 %
    +7,59 %
    +10,80 %
    +47,10 %
    -41,36 %
    -38,64 %
    -74,42 %
    +98,95 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



