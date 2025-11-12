Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.11.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.184,50USD pro Feinunze und notiert damit +1,40 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 53,02USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,50 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,00USD und verzeichnet ein Minus von -3,28 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,76USD und verzeichnet ein Minus von -3,72 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.465,50USD
|+1,14 %
|Platin
|1.603,50USD
|+1,26 %
|Kupfer London Rolling
|10.928,32USD
|+0,98 %
|Aluminium
|2.904,90PKT
|+0,44 %
|Erdgas
|4,504USD
|+0,46 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -3,72 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.11.25, 17:29 Uhr.