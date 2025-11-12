Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.184,50USD pro Feinunze und notiert damit +1,40 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 53,02USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,50 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,00USD und verzeichnet ein Minus von -3,28 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,76USD und verzeichnet ein Minus von -3,72 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.465,50 USD +1,14 % Platin 1.603,50 USD +1,26 % Kupfer London Rolling 10.928,32 USD +0,98 % Aluminium 2.904,90 PKT +0,44 % Erdgas 4,504 USD +0,46 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -3,72 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.11.25, 17:29 Uhr.