    Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.187,44 USD

    Deutlicher Anstieg: Gold klettert +1,48 % in 24h auf 4.187,44 USD.

    Bullen dominieren den Handel: Gold legt +1,48 % zu und notiert bei 4.187,44USD. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,51 %
    1 Monat +1,17 %
    3 Monate +22,33 %
    1 Jahr +57,48 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.105,00USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.187,44USD ein Wert von 37.895,5USD geworden – ein Gewinn von +278,95 %.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf Schnäppchen und steigende Kurse setzen, warnen andere vor einer möglichen Korrektur. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage und die Aussicht auf eine Finanzkrise könnten Gold als sicheren Hafen stärken, mit Kurszielen von 4200 bis 4400 USD.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

    Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    0,00 %
    +2,01 %
    -1,52 %
    +22,28 %
    +58,99 %
    +130,57 %
    +116,18 %
    +277,02 %
    +922,67 %
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
