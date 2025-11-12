Shelly Group: Umsatzboom 2025, neue Produkte beflügeln 2026!
Shelly Group zeigt 2025 ein beeindruckendes Wachstum mit einem Umsatzplus von 33,8 % und einer wachsenden Nutzerbasis. Der Ausblick bleibt positiv, mit neuen Produkten für 2026.
Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com
- Shelly Group steigert den Konzernumsatz um 33,8 % auf 86,9 Mio. EUR im Neunmonatszeitraum 2025.
- Das EBIT wächst um 44,7 % auf 21,9 Mio. EUR, mit einer EBIT-Marge von 25,2 %.
- Das Konzernnettoergebnis erhöht sich um 34,5 % auf 18,5 Mio. EUR.
- Der Free Cashflow beträgt 3,8 Mio. EUR, was eine Verbesserung von 7,1 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Die Nutzerbasis der Shelly Cloud wächst auf über 2,5 Millionen, und die Zahl der professionellen Installateure übersteigt 3.000.
- Der Ausblick für 2025 wird bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 145 und 155 Mio. EUR und neuen Produktlinien, die für 2026 geplant sind.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 12.11.2025.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,49 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 52,60EUR das entspricht einem Minus von -0,38 % seit der Veröffentlichung.
0,00 %
+6,40 %
-3,57 %
+5,47 %
+60,24 %
+40,63 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte