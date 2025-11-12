PVA TePla Aktie weiter auf Talfahrt - -4,89 % - 12.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PVA TePla Aktie. Mit einer Performance von -4,89 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der PVA TePla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,29 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,89 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

Obwohl die PVA TePla Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,72 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um -6,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,67 %. Im Jahr 2025 gab es für PVA TePla bisher ein Plus von +76,25 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,16 % geändert.

PVA TePla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,94 % 1 Monat -15,67 % 3 Monate +8,72 % 1 Jahr +80,98 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der PVA TePla Aktie, die nach positiven Nachrichten über eine neue SiC-Kristallzuchtanlage zunächst anstieg, dann jedoch aufgrund von Bedenken über den Auftragseingang im Metrologie-Segment wieder fiel. Zudem gibt es Hinweise auf erhöhte Leerverkäufe, was die Marktstimmung belastet. Die bevorstehende Quartalsmitteilung wird als entscheidend für die zukünftige Bewertung der Aktie angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PVA TePla eingestellt.

Informationen zur PVA TePla Aktie

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 475,02 Mio.EUR € wert.

Die deutschen Aktienmärkte zeigen heute überwiegend positive Entwicklungen, während die internationalen Indizes ein gemischtes Bild abgeben. Besonders der TecDAX sticht mit starken Zuwächsen hervor.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Diese bestätigten die im Oktober veröffentlichten Eckdaten des Zulieferers für die …

PVA TePla AG has reported a dynamic shift in its financial landscape, marked by a 65% increase in order intake, despite facing revenue challenges due to project delays and investment restraints.

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.