Talanx 2026: 2,7 Mrd. EUR Gewinnprognose für das Geschäftsjahr
Talanx AG überrascht mit einer optimistischen Prognose für 2026: Ein Konzernergebnis von 2,7 Mrd. EUR wird erwartet, vorausgesetzt, es gibt keine unvorhergesehenen Marktturbulenzen.
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
- Talanx AG erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein Konzernergebnis von ungefähr 2,7 Mrd. EUR.
- Ursprünglich wurde eine Steigerung des Konzernergebnisses bis 2027 auf etwa 2,57 Mrd. EUR prognostiziert.
- Das neue Ziel wird voraussichtlich bereits ein Jahr früher als geplant erreicht und sogar übertroffen.
- Die Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass Großschäden das Budget nicht überschreiten.
- Es dürfen keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Talanx ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Talanx lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 111,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,18 % im Plus.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 112,00EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.571,56PKT (+0,95 %).
