    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTalanx AktievorwärtsNachrichten zu Talanx
    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Talanx 2026: 2,7 Mrd. EUR Gewinnprognose für das Geschäftsjahr

    Talanx AG überrascht mit einer optimistischen Prognose für 2026: Ein Konzernergebnis von 2,7 Mrd. EUR wird erwartet, vorausgesetzt, es gibt keine unvorhergesehenen Marktturbulenzen.

    Talanx 2026: 2,7 Mrd. EUR Gewinnprognose für das Geschäftsjahr
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa
    • Talanx AG erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein Konzernergebnis von ungefähr 2,7 Mrd. EUR.
    • Ursprünglich wurde eine Steigerung des Konzernergebnisses bis 2027 auf etwa 2,57 Mrd. EUR prognostiziert.
    • Das neue Ziel wird voraussichtlich bereits ein Jahr früher als geplant erreicht und sogar übertroffen.
    • Die Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass Großschäden das Budget nicht überschreiten.
    • Es dürfen keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten.
    • Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Talanx ist am 13.11.2025.

    Der Kurs von Talanx lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 111,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,18 % im Plus.
    19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 112,00EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.571,56PKT (+0,95 %).


    Talanx

    -1,75 %
    +8,65 %
    +1,87 %
    -1,97 %
    +55,51 %
    +189,95 %
    +274,02 %
    +317,15 %
    +464,82 %
    ISIN:DE000TLX1005WKN:TLX100





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Talanx 2026: 2,7 Mrd. EUR Gewinnprognose für das Geschäftsjahr Talanx AG überrascht mit einer optimistischen Prognose für 2026: Ein Konzernergebnis von 2,7 Mrd. EUR wird erwartet, vorausgesetzt, es gibt keine unvorhergesehenen Marktturbulenzen.