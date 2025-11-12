    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Besonders beachtet!

    1577 Aufrufe 1577 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palantir Aktie mit Kursrutsch - -4,49 % - 12.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Palantir Aktie bisher Verluste von -4,49 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Besonders beachtet! - Palantir Aktie mit Kursrutsch - -4,49 % - 12.11.2025
    Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2025

    Die Palantir Aktie ist bisher um -4,49 % auf 157,51 gefallen. Das sind -7,41  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,61 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,49 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.207,15€
    Basispreis
    4,67
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.283,72€
    Basispreis
    4,70
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Palantir Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,84 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +0,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Palantir einen Anstieg von +119,37 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

    Palantir Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,60 %
    1 Monat +9,51 %
    3 Monate +4,84 %
    1 Jahr +191,22 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Palantir-Aktie, wobei eine mögliche positive Stimmungswende in Deutschland thematisiert wird. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Bewertung und der Auswirkungen von Short-Positionen, insbesondere durch prominente Investoren. Die Rolle von Retail-Investoren wird als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen, da sie oft bei Rücksetzern kaufen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

    Zur Palantir Diskussion

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 357,86 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 12.11. - Dow Jones stark +1,01 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Palantir Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    +1,14 %
    -4,76 %
    -4,07 %
    -7,71 %
    +151,73 %
    +1.713,64 %
    +981,33 %
    +1.753,36 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Palantir Aktie mit Kursrutsch - -4,49 % - 12.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die Palantir Aktie bisher Verluste von -4,49 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.