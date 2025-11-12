Palantir Aktie mit Kursrutsch - -4,49 % - 12.11.2025

Die Palantir Aktie ist bisher um -4,49 % auf 157,51€ gefallen. Das sind -7,41 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,61 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,49 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Obwohl die Palantir Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,84 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +0,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Palantir einen Anstieg von +119,37 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,60 % 1 Monat +9,51 % 3 Monate +4,84 % 1 Jahr +191,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Palantir-Aktie, wobei eine mögliche positive Stimmungswende in Deutschland thematisiert wird. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Bewertung und der Auswirkungen von Short-Positionen, insbesondere durch prominente Investoren. Die Rolle von Retail-Investoren wird als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen, da sie oft bei Rücksetzern kaufen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 357,86 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.