Big Short 2.0: Warum Michael Burry Wette gegen die KI-Blase gewinnt!

Bekanntlich wettet Michael Burry, bekannt aus "The Big Short", gegen KI-Aktien wie Nvidia und Palantir - und es spricht sehr vieles dafür, dass er die Wette gegen diese KI-Blase gewinnen wird! Neben der Frage, wie denn die Datencenter bestromt werden können, fokussiert sich Michael Burry vor allem auf die "Verderblichkeit" der Chips und wirft den großen US-Tech-Firmen vor, hier zu schummeln, indem sie die Lebensdauer der Chips stark übertrieben wird. Heute trotz einer Pusher-Aussage von AMD wenig Euphorie bei der KI-Blase (Nasdaq im Minus). Und: Donald Trump verprellt mit einer Aussage seine MAGA-Anhänger..

Hinweise aus Video: