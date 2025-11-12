Marktgeflüster
Big Short 2.0: Warum Michael Burry Wette gegen die KI-Blase gewinnt!
Neben der Frage, wie denn die Datencenter bestromt werden können, fokussiert sich Michael Burry vor allem auf die "Verderblichkeit" der Chips
Bekanntlich wettet Michael Burry, bekannt aus "The Big Short", gegen KI-Aktien wie Nvidia und Palantir - und es spricht sehr vieles dafür, dass er die Wette gegen diese KI-Blase gewinnen wird! Neben der Frage, wie denn die Datencenter bestromt werden können, fokussiert sich Michael Burry vor allem auf die "Verderblichkeit" der Chips und wirft den großen US-Tech-Firmen vor, hier zu schummeln, indem sie die Lebensdauer der Chips stark übertrieben wird. Heute trotz einer Pusher-Aussage von AMD wenig Euphorie bei der KI-Blase (Nasdaq im Minus). Und: Donald Trump verprellt mit einer Aussage seine MAGA-Anhänger..
Hinweise aus Video:
1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
https://www.investing-referral.com/fugi/
Tutorial zu Aktien-Qualitätscheck:
https://www.youtube.com/watch?v=LkPHg2pMmj4
2. EZB droht Inflationsdämpfer – EU will CO₂-Regeln verschieben
Das Video "Big Short 2.0: Warum Michael Burry Wette gegen die KI-Blase gewinnt!" sehen Sie hier..