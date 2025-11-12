Börsen Update
Börsen Update USA - 12.11. - Dow Jones stark +0,83 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 48.324,64 PKT und gewinnt bisher +0,83 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +3,57 %, Goldman Sachs Group +2,90 %, Cisco Systems +2,68 %, Nike (B) +2,20 %, Caterpillar +1,84 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -1,97 %, Amazon -1,37 %, NVIDIA -0,55 %, The Home Depot -0,53 %, Amgen -0,50 %
Der US Tech 100 steht bei 25.504,96 PKT und verliert bisher -0,13 %.
Top-Werte: Advanced Micro Devices +3,73 %, CDW Corporation +3,06 %, Cisco Systems +2,68 %, Dexcom +2,52 %, Analog Devices +2,49 %
Flop-Werte: Palantir -4,78 %, GLOBALFOUNDRIES -4,33 %, Zscaler -3,89 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,65 %, Datadog Registered (A) -3,48 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.855,15 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Albemarle +5,89 %, Elevance Health +4,76 %, Newmont Corporation +4,35 %, United Airlines Holdings +4,32 %, Steel Dynamics +3,95 %
Flop-Werte: Palantir -4,78 %, Qnity Electronics -3,85 %, Oracle -3,74 %, Datadog Registered (A) -3,48 %, Lamb Weston Holdings -3,43 %
