Unitedhealth Group Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 12.11.2025

Die Unitedhealth Group Aktie konnte bisher um +3,57 % auf 293,60€ zulegen. Das sind +10,13 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Unitedhealth Group Aktie. Nach einem Plus von +2,02 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 293,60€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

UnitedHealth Group ist ein global führendes Gesundheitsunternehmen, das umfassende Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen bietet. Es steht im Wettbewerb mit Unternehmen wie Anthem und Cigna und zeichnet sich durch integrierte Lösungen und technologische Innovationen aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Unitedhealth Group über einen Zuwachs von +30,72 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Unitedhealth Group Aktie damit um -0,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,04 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Unitedhealth Group auf -41,94 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,83 % geändert.

Unitedhealth Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,39 % 1 Monat -5,04 % 3 Monate +30,72 % 1 Jahr -51,73 %

Informationen zur Unitedhealth Group Aktie

Es gibt 906 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 265,18 Mrd.EUR € wert.

Die deutschen Aktienmärkte zeigen heute überwiegend positive Entwicklungen, während die internationalen Indizes ein gemischtes Bild abgeben. Besonders der TecDAX sticht mit starken Zuwächsen hervor.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Unitedhealth Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Unitedhealth Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unitedhealth Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.