HomeToGo glänzt: Rekordumsatz & starkes EBITDA im Q3!
HomeToGo setzt im dritten Quartal 2025 neue Maßstäbe mit Rekordergebnissen und einer strategischen Integration von Interhome, die den Weg für weiteres Wachstum ebnet.
Foto: Rawf8 - stock.adobe.com
- HomeToGo's B2B-Strategie führte im dritten Quartal zu Rekordergebnissen mit einem Anstieg der IFRS-Umsatzerlöse auf €108,1 Mio. und einem bereinigten EBITDA von €43,0 Mio.
- Die IFRS-Umsatzerlöse im HomeToGo_PRO Segment stiegen im dritten Quartal 2025 um 83,3% im Vergleich zum Vorjahr und machten 64% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse des Konzerns in den ersten neun Monaten 2025 aus.
- Die Integration von Interhome verläuft planmäßig, mit wichtigen Meilensteinen, die vorzeitig erreicht wurden, um die operative Eigenständigkeit zu sichern.
- HomeToGo bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit erwarteten IFRS-Umsatzerlösen von ~€400 Mio. und einem bereinigten EBITDA von ~€40 Mio.
- Das Marktplatz-Segment fokussiert sich auf Profitabilität über Umsatzwachstum, was zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 60% im Vergleich zum Vorjahr führte.
- HomeToGo verfügte zum Ende des dritten Quartals 2025 über eine solide Cash-Position von €115,6 Mio., trotz der Zahlung des Kaufpreises für die Interhome-Akquisition.
Der nächste wichtige Termin, Q3 2025 Financial Results und Earnings Call, bei HomeToGo ist am 13.11.2025.
Der Kurs von HomeToGo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,85 % im
Plus.
0 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,6700EUR das entspricht einem Plus von +2,93 % seit der Veröffentlichung.
-3,75 %
-0,66 %
-10,45 %
-5,06 %
-29,91 %
-35,34 %
-87,16 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte