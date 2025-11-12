Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - 12.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,62 % im Minus. Die Talfahrt der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,68 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 190,58€, mit einem Minus von -4,62 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -42,10 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -6,57 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,56 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -36,97 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,57 % 1 Monat -22,56 % 3 Monate -42,10 % 1 Jahr -40,89 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Microstrategy-Aktie, die möglicherweise wieder auf 160 Euro fallen könnte. Nutzer zeigen sich optimistisch und kaufen weitere Aktien, während andere Bedenken äußern, dass der Kurs unter 200 Euro fallen könnte. Zudem wird die strategische Ausrichtung von Microstrategy in Bezug auf Bitcoin thematisiert, was die Bewertung der Aktie beeinflussen könnte. Risiken im Kryptomarkt und Sicherheitsfragen werden ebenfalls diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 268 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,93 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Strategy-Aktie notiert inzwischen unter dem Wert ihrer Bitcoin-Bestände. Für Jim Chanos ist das die späte Bestätigung: Der Hype ist vorbei.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

