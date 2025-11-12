Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Palantir
Tagesperformance: -4,58 %
Platz 1
Performance 1M: +9,51 %
Performance 1M: +9,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt starke Schwankungen. Einige Nutzer halten die Bewertung für zu hoch, während andere einen Stimmungswandel in Deutschland hin zu einer positiveren Sicht auf Palantir bemerken. Technische Herausforderungen und die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu europäischen Firmen werden ebenfalls diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 2
Performance 1M: +25,58 %
Performance 1M: +25,58 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 3
Performance 1M: +14,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. In den letzten 14 Tagen stieg der Kurs um etwa 50%. Anleger erwarten bei einem moderaten KGV von 20 einen Anstieg auf 400 USD. Vorbörslich zeigt die Aktie einen Anstieg von 4-5%, und es wird ein Kursziel von 250 Euro angestrebt. Die positive Reaktion auf die OpenAI-Nachricht verstärkt den Optimismus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Zscaler
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 4
Performance 1M: +8,25 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 5
Performance 1M: -22,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Während einige Anleger optimistisch sind und nachkaufen, äußern andere Bedenken über einen möglichen Rückgang auf 160 Euro und die politische Einflussnahme auf die Märkte. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 6
Performance 1M: +5,16 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 7
Performance 1M: -1,18 %
Dexcom
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 8
Performance 1M: -9,18 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 9
Performance 1M: -12,45 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 10
Performance 1M: +4,61 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 11
Performance 1M: +5,43 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 12
Performance 1M: +34,97 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 13
Performance 1M: -10,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A)
Das Anleger-Sentiment zu Meta Platforms (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie ist in den letzten 14 Tagen um 3% gefallen, was einige als Chance sehen, da sie als unterbewertet gilt. Technische Analysen deuten auf einen möglichen Boden bei 580 USD hin. Dennoch gibt es Bedenken bezüglich der Unternehmensführung und der KI-Strategie. Viele Anleger warten ab, um bei weiteren Rückgängen zu kaufen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 14
Performance 1M: +9,15 %
Fortinet
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 15
Performance 1M: +1,50 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 16
Performance 1M: -6,89 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 17
Performance 1M: -10,95 %
Netflix
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 18
Performance 1M: -6,29 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 19
Performance 1M: -1,46 %
