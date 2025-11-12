Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Albemarle
Tagesperformance: +7,15 %
Platz 1
Performance 1M: +17,46 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 2
Performance 1M:
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 3
Performance 1M: -0,94 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 4
Performance 1M: +14,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. In den letzten 14 Tagen stieg der Kurs um etwa 50%. Anleger erwarten bei einem moderaten KGV von 20 einen Anstieg auf 400 USD. Vorbörslich zeigt die Aktie einen Anstieg von 4-5%, und es wird ein Kursziel von 250 Euro angestrebt. Die positive Reaktion auf die OpenAI-Nachricht verstärkt den Optimismus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Palantir
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 5
Performance 1M: +9,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt starke Schwankungen. Einige Nutzer halten die Bewertung für zu hoch, während andere einen Stimmungswandel in Deutschland hin zu einer positiveren Sicht auf Palantir bemerken. Technische Herausforderungen und die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu europäischen Firmen werden ebenfalls diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Elevance Health
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 6
Performance 1M: -10,28 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 7
Performance 1M: +25,58 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 8
Performance 1M: -23,91 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 9
Performance 1M: +1,31 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 10
Performance 1M: +6,01 %
AbbVie
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 11
Performance 1M: -2,21 %
Schlumberger
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 12
Performance 1M: +18,66 %
Insulet
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 13
Performance 1M: +4,32 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 14
Performance 1M: +3,26 %
Oracle
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 15
Performance 1M: -18,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Oracle im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer die fundamentalen Stärken und das langfristige Wachstumspotenzial betonen, gibt es auch Hinweise auf eine negative Kursentwicklung und Marktunsicherheiten in den letzten 14 Tagen. Insgesamt überwiegt jedoch eine optimistische Sicht auf die Zukunft von Oracle.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 16
Performance 1M: -5,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu UnitedHealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war rückläufig, was auf Unsicherheiten im Gesundheitssektor hinweist. Politische Diskussionen um Trumps Gesundheitsreformen und mögliche Einsparungen für Verbraucher könnten die Bewertung von UnitedHealth belasten. Anleger zeigen sich besorgt über die zukünftige Entwicklung im Gesundheitswesen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.
Expedia Group
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 17
Performance 1M: +27,08 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 18
Performance 1M: +6,34 %
NRG Energy
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 19
Performance 1M: +2,28 %
The Hershey
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 20
Performance 1M: -9,71 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 21
Performance 1M: +8,84 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 22
Performance 1M: +11,74 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 23
Performance 1M: -1,18 %
Metlife
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 24
Performance 1M: -1,95 %
Halliburton
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 25
Performance 1M: +26,07 %
Invesco
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 26
Performance 1M: +6,61 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 27
Performance 1M: +5,16 %
Lennox International
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 28
Performance 1M: -6,66 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 29
Performance 1M: +1,11 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 30
Performance 1M: -24,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer (SMCI) im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 33 % auf 40 USD. Anleger sind besorgt über die stark gesunkene operative Marge und mögliche Bilanzunregelmäßigkeiten. Trotz der Bedenken gibt es Hoffnung auf Umsatzwachstum im KI-Segment, jedoch bleibt das Vertrauen in das Management fraglich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Western Digital
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 31
Performance 1M: +52,00 %
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 32
Performance 1M: -5,38 %
APA Corporation
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 33
Performance 1M: +12,49 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 34
Performance 1M: +34,97 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 35
Performance 1M: +36,49 %
Tyson Foods (A)
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 36
Performance 1M: +7,27 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 37
Performance 1M: +9,15 %
Essex Property Trust
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 38
Performance 1M: +2,79 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 39
Performance 1M: -10,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A)
Das Anleger-Sentiment zu Meta Platforms (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie ist in den letzten 14 Tagen um 3% gefallen, was einige als Chance sehen, da sie als unterbewertet gilt. Technische Analysen deuten auf einen möglichen Boden bei 580 USD hin. Dennoch gibt es Bedenken bezüglich der Unternehmensführung und der KI-Strategie. Viele Anleger warten ab, um bei weiteren Rückgängen zu kaufen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.
Fortinet
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 40
Performance 1M: +1,50 %
