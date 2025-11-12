    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQnity Electronics AktievorwärtsNachrichten zu Qnity Electronics

    Qnity Electronics Aktie tiefrot - 12.11.2025

    Am 12.11.2025 ist die Qnity Electronics Aktie, bisher, um -4,46 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Qnity Electronics Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Qnity Electronics Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Qnity Electronics Aktie. Sie fällt um -4,46 % auf 79,65. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

    Informationen zur Qnity Electronics Aktie

    Es gibt 209 Mio. Qnity Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,68 Mrd.EUR € wert.

    Qnity Electronics Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Qnity Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qnity Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Qnity Electronics

    -2,64 %
    -12,84 %
    ISIN:US74743L1008WKN:A41FSG



