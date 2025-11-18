Heute im Fokus: Bertelsmann, Medtronic, Biontech, Rheinmetall & Imperial Brands

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSFC Energy AktievorwärtsNachrichten zu SFC Energy

    605 Aufrufe

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Deutsche Börse AG

    Unternehmenstermine

    07:15 Uhr, Österreich: AMS Osram AG, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Imperial Brands, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Luxemburg: RTL, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Schweden: Skanska, Capital Markets Day
    08:30 Uhr, Deutschland: Bertelsmann, 9-Monatszahlen
    09:00 Uhr, Schweiz: ABB, Capital Markets Day
    10:00 Uhr, Deutschland: Rational, Capital Markets Day
    10:30 Uhr, Schweiz: Zurich Insurance Grou, Investor Day
    12:00 Uhr, USA: Home Depot, Q3-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Medtronic, Q2-Zahlen
    14:00 Uhr, Deutschland: GFT, Capital Markets Day
    14:00 Uhr, Belgien: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
    16:00 Uhr, USA: Oracle, Hauptversammlung
    Deutschland: Biontech, Research and Development Day
    Deutschland: Verve Group, Q3-Zahlen
    Deutschland: Rheinmetall, Capital Markets Day
    Deutschland: KWS Saat, Capital Markets Day
    Frankreich: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele

    Konjunkturdaten

    Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 10/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Baugenehmigungen 9/25
    14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 10/25
    15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 10/25
    15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 10/25
    16:00 Uhr, USA: NAHB-Index 11/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 18.11.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    11:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    14:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Pill spricht
    14:15USAUSAADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
    15:15USAUSAIndustrieproduktion (Monat)
    16:00USAUSAFactory Orders (MoM)
    16:30USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    17:00USAUSAFed's Barkin speech
    18:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Dhingra spricht
    alle Termine anzeigen »


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
