Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Bertelsmann, Medtronic, Biontech, Rheinmetall & Imperial Brands
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:15 Uhr, Österreich: AMS Osram AG, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Imperial Brands, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Luxemburg: RTL, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Schweden: Skanska, Capital Markets Day
08:30 Uhr, Deutschland: Bertelsmann, 9-Monatszahlen
09:00 Uhr, Schweiz: ABB, Capital Markets Day
10:00 Uhr, Deutschland: Rational, Capital Markets Day
10:30 Uhr, Schweiz: Zurich Insurance Grou, Investor Day
12:00 Uhr, USA: Home Depot, Q3-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Medtronic, Q2-Zahlen
14:00 Uhr, Deutschland: GFT, Capital Markets Day
14:00 Uhr, Belgien: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
16:00 Uhr, USA: Oracle, Hauptversammlung
Deutschland: Biontech, Research and Development Day
Deutschland: Verve Group, Q3-Zahlen
Deutschland: Rheinmetall, Capital Markets Day
Deutschland: KWS Saat, Capital Markets Day
Frankreich: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele
Konjunkturdaten
Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 10/25
08:00 Uhr, Deutschland: Baugenehmigungen 9/25
14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 10/25
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 10/25
15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 10/25
16:00 Uhr, USA: NAHB-Index 11/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 18.11.2025
Zeit Land Relev. Termin 11:00 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 14:00 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 14:15 USA ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt 15:15 USA Industrieproduktion (Monat) 16:00 USA Factory Orders (MoM) 16:30 USA Fed-Mitglied Barr spricht 17:00 USA Fed's Barkin speech 18:00 GBR BoE-Mitglied Dhingra spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Optionen – die Champions League des Investierens
|19.11. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|19.11. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Auf die Größe kommt es an – wie Profis die Gewichtung von Aktien im Depot vornehmen
|19.11. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: BRICS-Chancen UPDATE(!): Neue Währung und neues Finanzsystem
