Formycon: Prognose bestätigt – Fortschritte & Partnerschaften 2025!
Formycon AG präsentiert solide Ergebnisse und strategische Erfolge, die das Unternehmen auf Kurs für zukünftiges Wachstum und Profitabilität bringen.
- Formycon AG hat das Neunmonatsergebnis für 2025 veröffentlicht und die Prognose für das Jahr bestätigt, mit einer Umsatzentwicklung im Rahmen der Erwartungen.
- Der Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 betrug etwa 19,5 Mio. €, im Vergleich zu 41,1 Mio. € im Vorjahr, wobei die aktuellen Umsätze zunehmend aus wiederkehrenden Erlösen stammen.
- Wichtige Fortschritte in der Pipeline: FYB201 (Ranibizumab-Biosimilar) wurde in Europa eingeführt, FYB202 (Stelara-Biosimilar) wird in den USA und Europa vermarktet, und FYB203 hat eine Settlement-Vereinbarung für den US-Launch erreicht.
- Neue regulatorische Leitlinien in den USA beschleunigen die Zulassungen für Biosimilars und unterstützen Formycons Entwicklungsstrategie.
- Formycon hat eine Unternehmensanleihe über 70 Mio. € erfolgreich platziert, was die Finanzierung der laufenden Entwicklungsaktivitäten sichert und das Working Capital auf 83,2 Mio. € erhöht.
- Das Unternehmen strebt mittelfristig eine EBITDA-profitable Entwicklung an und erwartet, dass ein positives EBITDA idealerweise im Jahr 2026 erreicht werden kann.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Formycon ist am 13.11.2025.
