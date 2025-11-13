    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsComet Holding AktievorwärtsNachrichten zu Comet Holding
    Erobert Comet die Zukunft der Halbleiterinnovation als Spitzenreiter

    Comet Holding AG ist bereit, die Zukunft der Halbleiterinnovation zu gestalten und von den Chancen der Digitalisierung zu profitieren.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Comet Holding AG ist strategisch gut positioniert, um in der nächsten Ära der Halbleiterinnovation eine führende Rolle einzunehmen.
    • Wichtige Wachstumstrends wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Elektrifizierung bieten Chancen, von denen Comet profitieren kann.
    • Die Erweiterung der Synertia-Technologieplattform und der CA20-Röntgeninspektionssysteme stärkt Comets Marktpräsenz.
    • Comet strebt langfristiges Wachstum und Technologieführerschaft durch gezielte Investitionen, operative Effizienz und eine starke Unternehmenskultur an.
    • Der adressierbare Markt von Comet wächst schneller als der Gesamtmarkt, mit einem prognostizierten Anstieg des bedienbaren Marktes von 1.7 Milliarden auf 3.5 Milliarden US Dollar bis 2028.
    • Die mittelfristigen Finanzziele wurden angepasst, mit einem erwarteten Nettoumsatz von 670 bis 770 Millionen CHF und einer EBITDA-Marge von 22 % bis 27 %.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Comet Holding ist am 06.03.2026.


    Comet Holding

    +0,14 %
    +0,87 %
    -5,25 %
    +1,71 %
    -32,43 %
    +3,62 %
    +59,39 %
    +1.302,04 %
    ISIN:CH0360826991WKN:A2DNSP





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



