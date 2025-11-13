Erobert Comet die Zukunft der Halbleiterinnovation als Spitzenreiter
Comet Holding AG ist bereit, die Zukunft der Halbleiterinnovation zu gestalten und von den Chancen der Digitalisierung zu profitieren.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Comet Holding AG ist strategisch gut positioniert, um in der nächsten Ära der Halbleiterinnovation eine führende Rolle einzunehmen.
- Wichtige Wachstumstrends wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Elektrifizierung bieten Chancen, von denen Comet profitieren kann.
- Die Erweiterung der Synertia-Technologieplattform und der CA20-Röntgeninspektionssysteme stärkt Comets Marktpräsenz.
- Comet strebt langfristiges Wachstum und Technologieführerschaft durch gezielte Investitionen, operative Effizienz und eine starke Unternehmenskultur an.
- Der adressierbare Markt von Comet wächst schneller als der Gesamtmarkt, mit einem prognostizierten Anstieg des bedienbaren Marktes von 1.7 Milliarden auf 3.5 Milliarden US Dollar bis 2028.
- Die mittelfristigen Finanzziele wurden angepasst, mit einem erwarteten Nettoumsatz von 670 bis 770 Millionen CHF und einer EBITDA-Marge von 22 % bis 27 %.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Comet Holding ist am 06.03.2026.
