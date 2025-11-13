Angebotsdefizit treibt Preise

Die Anfang September ausgelöste Kursrallye bei Edelmetallen dauerte bei Silber über das Widerstandsniveau von 39,96 US-Dollar je Feinunze bis auf 54,46 US-Dollar bis 17. Oktober an. Erst an dieser Stelle kam es zu einem deutlichen Rücksetzer und zwei Wochen lang andauernden Gewinnmitnahmen bis auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 45,56 US-Dollar. Seither befindet sich das Industriemetall wieder deutlich im Aufwind, allein gestern gelang es ein Kursplus von über 4,7 Prozent zu etablieren und gegenüber Gold sogar outzuperformen. Damit nähert sich das Metall wieder seinem Vorgängerhoch an, an dem eine mittelfristige Entscheidung getroffen wird. Aufgrund des Angebotsdefizits können sich Anleger aber selbst ausmalen, wohin die Reise demnächst gehen wird.

Ein nachhaltiger Kurssprung über das bisherige Rekordhoch von 54,46 US-Dollar könnte den Silberpreis auf neue Rekorde vorantreiben, im Visier der Anleger stehen als nächste Ziele die Bereiche um 59,85 US-Dollar und darüber sogar 64,42 US-Dollar im Fokus und würden sich für ein entsprechendes Long-Engagement auf der Oberseite anbieten. Auf der Unterseite dürfte es erst unterhalb des Korrekturtiefs von 45,56 US-Dollar zu weiteren Rückschlägen in den Bereich von 42,42 US-Dollar kommen. Spätestens an den Vorgängerhochs von 39,96 US-Dollar sollte die Rallye wieder mit voller Kraft aufgenommen werden.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Ein Durchbruch über das bisherige Rekordhoch von 54,46 US-Dollar birgt unmittelbare Chancen für Anschlusskäufe auf 59,85 und darüber 64,42 US-Dollar und bietet sich bestens für ein kurz- bis mittelfristiges Long-Engagement. Hierzu könnte das mit einem Hebel von 16,12 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DU5DA1 zum Einsatz kommen und birgt eine Gesamtrenditechance von 280 Prozent. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 8,35 und 12,31 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der hohen Dynamik vorläufig das Niveau von 50,40 US-Dollar gemessen am Basiswert aber nicht überschreiten, hieraus würde sich im Schein ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,69 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten aber gut einige Wochen eingeplant werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5DA1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,86 – 2,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 50,10 US-Dollar Basiswert: Silber-Future KO-Schwelle: 50,10 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 53,51 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 12,31 Euro Hebel: 16,12 Kurschance: + 280 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.