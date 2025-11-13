ProCredit Holding & Co.KGaA: Starkes Wachstum im 9-Monats-Ergebnis 2025; Quartalsergebnis durch Risikovorsorge beeinflusst
ProCredit Holding AG zeigt beeindruckende Wachstumszahlen: Ein währungsbereinigtes Kreditportfolio-Plus von 10,2 % und ein Konzernergebnis von 58,2 Mio. EUR markieren den Erfolg der ersten neun Monate 2025.
Foto: adobe.stock.com
- ProCredit Holding AG verzeichnete ein Kreditportfolio-Wachstum von 10,2 % (währungsbereinigt), wobei 80 % in kleinvolumigen Kundensegmenten erzielt wurden.
- Das Konzernergebnis für die ersten neun Monate 2025 beträgt 58,2 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalrendite von 7,4 % entspricht.
- Die Risikovorsorge im dritten Quartal belief sich auf 16,6 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund einer einmaligen Neubewertung im Bereich Projektfinanzierung.
- Die aktualisierte Prognose für 2025 erwartet eine Eigenkapitalrendite von 7-8 % und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis von rund 72 %.
- Die harte Kernkapitalquote blieb stabil bei 13,0 %, trotz des starken Wachstums des Kreditportfolios.
- Die Qualität des Kreditportfolios bleibt hoch, mit einem Anteil ausgefallener Kredite von 2,1 % und einem Anstieg der Risikovorsorge auf 16,9 Mio. EUR in den ersten neun Monaten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei ProCredit Holding & Co.KGaA ist am 13.11.2025.
Der Kurs von ProCredit Holding & Co.KGaA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,8900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,9000EUR das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.188,94PKT (+1,36 %).
-3,89 %
+0,26 %
-17,45 %
-17,62 %
-1,27 %
+119,21 %
+31,53 %
-42,11 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte