SMA Gruppe: 9 Monate Umsatzwachstum trotz Einmaleffekte
SMA Solar Technology AG präsentiert beeindruckende Umsatzsteigerungen, während sich die Divisionen unterschiedlich entwickeln. Trotz Herausforderungen blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft.
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
- Der Umsatz der SMA Solar Technology AG stieg in den ersten neun Monaten 2025 auf 1.134,7 Mio. Euro, verglichen mit 1.059,7 Mio. Euro im Vorjahr.
- Das EBITDA einschließlich Einmaleffekte betrug –16,9 Mio. Euro, während das operative EBITDA 118,6 Mio. Euro erreichte.
- Die Division Large Scale & Project Solutions verzeichnete einen Umsatzanstieg von 24,8 Prozent auf 953,4 Mio. Euro, während die Division Home & Business Solutions einen Umsatzrückgang von 38,7 Prozent auf 181,3 Mio. Euro erlitt.
- Der Auftragsbestand zum 30. September 2025 betrug 1,3 Mrd. Euro, verglichen mit 1,4 Mrd. Euro im Vorjahr.
- Der Vorstand bestätigte die angepasste Prognose für 2025 mit einem erwarteten Umsatz von 1.450 Mio. Euro bis 1.500 Mio. Euro und einem EBITDA von –80 Mio. Euro bis –30 Mio. Euro.
- Der Free Cash Flow der SMA Gruppe stieg signifikant auf 114,5 Mio. Euro, und die Nettoliquidität zum 30. September 2025 lag bei 180,4 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Analysten Conference Call 13.30 Uhr (CET), bei SMA Solar Technology ist am 13.11.2025.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.188,94PKT (+1,36 %).
+6,58 %
+2,23 %
+27,06 %
+36,79 %
+166,61 %
-46,48 %
-38,98 %
-32,95 %
-42,53 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte