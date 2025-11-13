Aareal Bank 9,875 %: Starke Geschäftsentwicklung setzt sich fort!
Die Aareal Bank überzeugt 2025 mit starkem Wachstum und solider Finanzlage.
Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - picture alliance
- Bereinigtes Betriebsergebnis der Aareal Bank stieg um 15 Prozent auf 306 Mio. € in den ersten neun Monaten 2025.
- Zinsüberschuss stabilisierte sich bei 691 Mio. €, trotz eines allgemein niedrigeren Zinsumfelds.
- Gesamtrisikovorsorge sank um 34 Prozent auf 190 Mio. €, was auf ein proaktives Risikomanagement hinweist.
- Verwaltungsaufwand wurde um 8 Prozent auf 229 Mio. € reduziert, was die Kostendisziplin der Bank unterstreicht.
- Starkes Neugeschäft von 8,5 Mrd. € mit guten Margen und konservativen LTVs (Loan-to-Value).
- Kapitalausstattung bleibt solide, mit einer CET1-Quote von 15,5 Prozent und einer Gesamtkapitalquote von 21,0 Prozent.
