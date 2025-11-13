Wacker Neuson: Starke Q3-Zahlen und präzisierte Prognose 2025
Trotz Umsatzrückgangs im Jahr 2025 verzeichnet die Wacker Neuson Group Fortschritte bei EBIT-Marge und Free Cashflow, während Asien-Pazifik besonders betroffen ist.
Foto: Wolfilser - stock.adobe.com
- Konzernumsatz der Wacker Neuson Group erreichte in den ersten neun Monaten 2025 1.625,2 Mio. Euro, was einem Rückgang von 5,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die EBIT-Marge verbesserte sich im dritten Quartal 2025 auf 7,5 %, was eine Steigerung um 2,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr darstellt.
- Der Free Cashflow war in den ersten neun Monaten 2025 positiv und erreichte 115,8 Mio. Euro, im Vergleich zu 91,5 Mio. Euro im Vorjahr.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde präzisiert: Erwartet wird ein Konzernumsatz zwischen 2.150 Mio. Euro und 2.250 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge zwischen 6,5 % und 6,8 %.
- Alle Regionen verzeichneten Umsatzrückgänge, wobei die Region Asien-Pazifik mit einem Rückgang von 21,0 % am stärksten betroffen war.
- Das Net Working Capital der Wacker Neuson Group sank zum 30. September 2025 um 14,4 % auf 692,3 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Wacker Neuson ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Wacker Neuson lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,570EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,11 % im
Plus.
28 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,710EUR das entspricht einem Plus von +0,75 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.188,94PKT (+1,36 %).
-1,32 %
-0,33 %
-7,29 %
-22,16 %
+33,98 %
+0,95 %
+6,80 %
+45,43 %
-25,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte