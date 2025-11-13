CEWE Stiftung: Starkes Q3 bestätigt 2025-Ziele!
CEWE beeindruckt mit einem Umsatzplus von 6,1% im dritten Quartal 2025, angetrieben durch starkes Fotofinishing und das CEWE FOTOBUCH. Solide Finanzen und Auszeichnungen stärken den optimistischen Ausblick.
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
- CEWE verzeichnet im dritten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 6,1% auf 174,4 Mio. Euro, wobei das Kerngeschäft Fotofinishing um 6,7% wächst und der Absatz des CEWE FOTOBUCH um 7,3% steigt.
- Der kommerzielle Online-Druck zeigt im dritten Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,0% auf 21,5 Mio. Euro, trotz eines schwierigen Marktumfelds.
- CEWE investiert verstärkt in Marketingmaßnahmen, um sich auf das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten, das traditionell den Großteil des Jahresergebnisses ausmacht.
- Die Eigenkapitalquote von CEWE steigt auf 66,6%, und die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) liegt bei 16,8%, was die stabile finanzielle Lage des Unternehmens unterstreicht.
- CEWE gewinnt den Photographers' Choice 2025 Award für das CEWE FOTOBUCH mit Panorama-Seite, was die Anerkennung für Produktinnovationen und Qualität zeigt.
- Der Ausblick für 2025 wird bestätigt, mit einem erwarteten Gruppenumsatz von 835 bis 865 Mio. Euro und einem Gruppen-EBIT von 84 bis 92 Mio. Euro.
