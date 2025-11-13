SoftwareONE: 46% Umsatzplus Q3 2025 durch Crayon-Übernahme
SoftwareOne zeigt im dritten Quartal 2025 beeindruckende Ergebnisse, angetrieben durch die erfolgreiche Integration von Crayon und signifikante Kostensynergien.
- SoftwareOne verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 46,0 % und im laufenden Geschäftsjahr von 8,6 %, hauptsächlich durch die Akquisition von Crayon.
- Das ausgewiesene EBITDA stieg im dritten Quartal 2025 um CHF 29,5 Millionen auf CHF 42,0 Millionen, und im laufenden Geschäftsjahr um CHF 32,4 Millionen auf CHF 127,0 Millionen.
- Die Integration von Crayon verläuft planmäßig, mit realisierten Kostensynergien von über CHF 21 Millionen bis Anfang November 2025.
- Auf vergleichbarer Basis stieg das währungsbereinigte Umsatzwachstum im dritten Quartal 2025 um 0,6 %, während die bereinigte EBITDA-Marge um 2,9 Prozentpunkte auf 19,0 % anstieg.
- SoftwareOne erwartet für das Gesamtjahr 2025 ein flaches Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 20 %.
- Die Region APAC erzielte im dritten Quartal 2025 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 8,6 %, während die Region LATAM einen Rückgang von 5,2 % verzeichnete.
