STRABAG erreicht 30 Mrd. € Auftragsbestand: Historischer Rekord!
STRABAG SE beeindruckt 2025 mit einem bemerkenswerten Wachstum und zukunftsweisenden Projekten. Mit einer Leistungssteigerung von 6 % und einem Auftragsbestand von über 30 Milliarden Euro setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Die Strategie 2030 fokussiert auf Klimaneutralität und Ressourcenschonung, unterstützt durch Investitionen in Innovation.
- STRABAG SE hat in den ersten neun Monaten 2025 die Leistung um 6 % auf € 14,4 Mrd. gesteigert.
- Der Auftragsbestand überschritt erstmals die Marke von 30 Milliarden Euro und stieg im Jahresvergleich um 24 % auf € 31,4 Mrd.
- Die Leistungsprognose für 2025 wurde leicht auf ca. € 20,5 Mrd. reduziert, während das EBIT-Margenziel auf ≥ 5,0 % erhöht wurde.
- Der Anstieg des Auftragsbestands wurde durch Großprojekte in den Bereichen Energie- und Wasserinfrastruktur sowie Mobilitätsinfrastruktur in mehreren Ländern, darunter das Vereinigte Königreich und Deutschland, begünstigt.
- Die Mitarbeiteranzahl stieg im Jahresvergleich um 2 % auf durchschnittlich 79.863 FTE, hauptsächlich durch die Übernahme der Georgiou Group in Australien und Personalausweitungen in Europa.
- STRABAG SE verfolgt mit der Strategie 2030 das Ziel, klimaneutral und ressourcenschonend zu planen, zu bauen und zu betreiben, und investiert in zahlreiche Innovations- und Nachhaltigkeitsprojekte.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei STRABAG ist am 26.01.2026.
Der Kurs von STRABAG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,22 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 69,95EUR das entspricht einem Plus von +0,50 % seit der Veröffentlichung.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
