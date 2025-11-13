597 0 Kommentare GRENKE: Erfolgreiches Gewinnwachstum im Q3 2025 bringt GRENKE auf Erfolgskurs

Das dritte Quartal 2025 war für das Unternehmen ein voller Erfolg. Mit einem beeindruckenden Anstieg des Konzernergebnisses auf 22,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr, zeigt sich eine deutliche Wachstumsdynamik. Die operativen Erträge legten um 15,5 % zu, während die Kosten nur moderat um 7,0 % stiegen. Trotz einer Schadenquote von 1,9 % aufgrund der angespannten makroökonomischen Lage, bleibt der Kurs stabil. Das Leasingneugeschäft wuchs um 5,8 %, und die Forderungen erreichten beeindruckende 7,1 Mrd. Euro. Die Prognose für 2025 bleibt optimistisch, und ab 2026 wird die Berichterstattung effizienter gestaltet.

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

