GRENKE: Erfolgreiches Gewinnwachstum im Q3 2025 bringt GRENKE auf Erfolgskurs
Das dritte Quartal 2025 war für das Unternehmen ein voller Erfolg. Mit einem beeindruckenden Anstieg des Konzernergebnisses auf 22,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr, zeigt sich eine deutliche Wachstumsdynamik. Die operativen Erträge legten um 15,5 % zu, während die Kosten nur moderat um 7,0 % stiegen. Trotz einer Schadenquote von 1,9 % aufgrund der angespannten makroökonomischen Lage, bleibt der Kurs stabil. Das Leasingneugeschäft wuchs um 5,8 %, und die Forderungen erreichten beeindruckende 7,1 Mrd. Euro. Die Prognose für 2025 bleibt optimistisch, und ab 2026 wird die Berichterstattung effizienter gestaltet.
- Konzernergebnis im dritten Quartal 2025 stieg deutlich auf 22,4 Mio. Euro im Vergleich zu 12,0 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
- Operative Erträge wuchsen um 15,5 % auf 169,4 Mio. Euro, während die Kosten nur um 7,0 % auf 90,7 Mio. Euro stiegen.
- Die Schadenquote lag im dritten Quartal 2025 bei 1,9 %, was auf die angespannte makroökonomische Lage zurückzuführen ist.
- Das Leasingneugeschäft stieg im dritten Quartal 2025 um 5,8 % auf 781,2 Mio. Euro, und die Leasingforderungen erreichten 7,1 Mrd. Euro.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert mit einem erwarteten Konzernergebnis von 71 bis 81 Mio. Euro.
- Ab 2026 wird grenke die Neugeschäftszahlen eines Quartals im Rahmen der regulären Berichtspublikationen veröffentlichen, um die Effizienz in der Berichterstattung zu erhöhen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei GRENKE ist am 13.11.2025.
Der Kurs von GRENKE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,910EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,20 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,890EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.188,94PKT (+1,36 %).
