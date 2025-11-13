SAF-HOLLAND: Starkes Ergebnis trotz Markt-Herausforderungen!

Konzernumsatz von SAF-HOLLAND in den ersten neun Monaten 2025 beträgt 1.308,8 Mio. Euro, was einem Rückgang von 9,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die bereinigte EBIT-Marge liegt bei 9,3 %, trotz eines Umsatzrückgangs im Erstausrüstungsgeschäft.

Der Umsatzanteil des Ersatzteilgeschäfts stieg auf 39,8 %, während das Erstausrüstungsgeschäft in allen Regionen Rückgänge verzeichnete.

Das Periodenergebnis wurde durch stichtagsbezogene, unrealisierte Fremdwährungseffekte beeinflusst, insbesondere durch die Kursentwicklung des US-Dollars gegenüber dem Euro.

Der freie operative Cashflow im dritten Quartal 2025 erreichte nahezu das Vorjahresniveau mit +38,5 Mio. Euro.

Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde auf 1.700 bis 1.750 Mio. Euro angepasst, aufgrund eines eingetrübten Geschäftsumfelds im nordamerikanischen Truckmarkt und weniger positiver Markterholung in der Region APAC.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SAF-HOLLAND ist am 13.11.2025.

Der Kurs von SAF-HOLLAND lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,480EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,07 % im Plus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,490EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.188,94PKT (+1,36 %).





