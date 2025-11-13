Ottobock: Umsatz- und Profitabilitätsboom in 9M 2025!
Ottobock zeigt Stärke: Umsatz und EBITDA steigen kräftig, getrieben von Innovation und strategischen Akquisitionen.
Foto: adobe.stock.com
- Ottobock verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 ein starkes Umsatzwachstum von 13,6 % im Kerngeschäft auf 1.157,7 Mio. EUR.
- Das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft stieg um 29,4 % auf 281,1 Mio. EUR, und die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 3,0 Prozentpunkte auf 24,3 %.
- Der Free Cash Flow erhöhte sich um 55,0 % auf 172,8 Mio. EUR.
- Neue Produkteinführungen, positive Entwicklungen bei der Erstattungssituation und sieben Akquisitionen trugen zur positiven Geschäftsentwicklung bei.
- Ottobock konkretisierte seine Prognose für 2025, erwartet ein Umsatzwachstum im Kerngeschäft in der oberen Hälfte von 10,0 % - 13,0 % und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 25,0 % - 26,0 %.
- Ottobock ist ein globaler MedTech-Champion mit einem starken Fokus auf Innovation in Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskeletten, und ist mit fast 9.300 Mitarbeitenden in 45 Ländern aktiv.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Ottobock ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Ottobock lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,14 % im Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 69,20EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
