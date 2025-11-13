KI-Boost: Delivery Hero steigert Effizienz und Umsatz im Q3!
Delivery Hero hebt ab: Mit beeindruckenden Wachstumszahlen im dritten Quartal 2025 setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Branche. Ein Bruttowarenwert von 12,2 Mrd. Euro und ein Umsatzplus von 22 % sprechen für sich. Dank KI-gestützter Innovationen und strikter Kostendisziplin zeigt sich Delivery Hero profitabler denn je.
- Delivery Hero steigerte im dritten Quartal 2025 den Bruttowarenwert (GMV) um 7 % auf 12,2 Mrd. Euro und den Gesamtumsatz der Segmente um 22 % auf 3,7 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr.
- Das Unternehmen verzeichnete eine positive Entwicklung von Profitabilität und Free Cash Flow, unterstützt durch Margenausweitung, Kostendisziplin und einen Barmittelbestand von 2,2 Mrd. Euro.
- Integrated Verticals erzielte erstmals ein positives bereinigtes EBITDA im dritten Quartal 2025 und ist auf Kurs, im Gesamtjahr den Break-even zu erreichen.
- Die globale Technologieplattform von Delivery Hero verbessert die operative Effizienz und das Nutzererlebnis durch KI-gestützte Automatisierung und Personalisierung, was zu einer Senkung der Vertriebs-, Verwaltungs- und Marketingkosten führte.
- Das Plattformgeschäft in der MENA-Region erzielte ein GMV-Wachstum von 19 %, während Europa ein GMV-Wachstum von 13 % und ein Umsatzwachstum von 34 % verzeichnete.
- Delivery Hero erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein GMV-Wachstum am oberen Ende von 8-10 % und einen Free Cash Flow von über 120 Millionen Euro.
