RENK Group: Starkes Wachstum im 9M 2025-Ergebnis
Mit beeindruckenden Zahlen setzt die RENK Group AG im Jahr 2025 neue Maßstäbe: Umsatz- und Gewinnsprünge sowie ein Rekordauftragsbestand unterstreichen den Erfolg des Unternehmens.
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
- Konzernumsatz der RENK Group AG stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 19,2 % auf 928 Mio. €.
- Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 25,5 % auf 141 Mio. €, mit einer EBIT-Marge von 15,2 %.
- Der Gesamtauftragsbestand erreichte einen neuen Rekordstand von 6,4 Mrd. €.
- Das Verteidigungsgeschäft war der stärkste Wachstumstreiber, mit einem Umsatzanstieg von 25,2 % auf 690 Mio. €.
- Das Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) verzeichnete das stärkste Wachstum mit einem Umsatzplus von 24,8 % auf 579 Mio. €.
- Der Vorstand bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem erwarteten Umsatz von über 1,3 Mrd. € und einem bereinigten EBIT zwischen 210 und 235 Mio. €.
Der Kurs von RENK Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,97EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,10 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 61,34EUR das entspricht einem Minus von -2,59 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.699,03PKT (+0,31 %).
-2,31 %
+3,83 %
-13,14 %
+3,16 %
+223,95 %
+298,84 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte