Dermapharm Holding: Stabiles Wachstum, Prognose 2025 bestätigt
Dermapharm Holding SE trotzt den Herausforderungen und bleibt mit stabilen Ergebnissen und einer klaren Prognose für 2025 auf Erfolgskurs.
Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm
- Dermapharm Holding SE verzeichnet ein stabiles Ergebnis trotz Portfolioanpassung und bestätigt die Prognose für 2025.
- Das Segment "Markenarzneimittel" zeigt ein kräftiges organisches Umsatzwachstum von 5,8 %, das den Umsatzrückgang im "Parallelimportgeschäft" nicht vollständig kompensieren kann.
- Der Konzernumsatz verringert sich um 2,3 % auf 869,4 Mio. €, bereinigt um das Impfstoffgeschäft um 1,7 %.
- Das bereinigte EBITDA sinkt um 1,8 % auf 236,0 Mio. €, ohne das Impfstoffgeschäft verbessert es sich um 0,8 %.
- Im Segment "Parallelimportgeschäft" wird eine deckungsbeitragsorientierte Portfoliooptimierung fortgeführt, was zu einem Umsatzrückgang führt.
- Der Vorstand bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatz von 1.160 Mio. € bis 1.200 Mio. € und einem bereinigten EBITDA von 322 Mio. € bis 332 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Dermapharm Holding ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Dermapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,05EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,08EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.188,94PKT (+1,36 %).
