Tonies (A): Starkes Q3 dank Toniebox 2 – Umsatz +33 %!
Tonies SE verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein beeindruckendes Wachstum, angetrieben durch die Einführung der Toniebox 2, die den Umsatz um 52,3 % steigerte und neue Märkte erschloss.
- Tonies SE verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein außergewöhnlich starkes Wachstum, hauptsächlich durch die Einführung der Toniebox 2, mit einem Umsatzplus von 52,3 % auf 145,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.
- In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 stieg der Umsatz um 32,9 % auf 321,8 Mio. EUR, wobei alle Segmente, insbesondere Nordamerika (+36,0 %) und der Rest der Welt (+80,4 %), ein gesundes Wachstum zeigten.
- Die Einführung der Toniebox 2 und Tonieplay wird als größte Innovation seit der Gründung 2016 angesehen und eröffnet neue Wachstumswege und strategische Partnerschaften, wie z.B. mit Hasbro.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von über 25 % auf Konzernebene und einer bereinigten EBITDA-Marge von 6,5 % bis 8,5 %.
- Tonies hat weltweit 10 Millionen Tonieboxen und über 134 Millionen Tonies verkauft, und die Einführung neuer Produkte wie "My First Tonies" erweitert die Zielgruppe der Marke.
- Die globale Expansionsstrategie von tonies zeigt starke Umsatzverbesserungen, wobei der Anteil der Umsätze außerhalb der DACH-Region von 53 % auf 59 % gestiegen ist, was die wachsende Präsenz als globaler Marktführer unterstreicht.
