Mutares: 56 % Gewinnsprung & neue Exits im Q4 erwartet

Mutares steigert das Nettoergebnis der Holding in den ersten neun Monaten 2025 um 56 % auf knapp EUR 83,5 Mio.

Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees erreichten EUR 77,6 Mio., was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Mutares-Konzern verzeichnete einen Umsatzanstieg um 21 % auf EUR 4.725,3 Mio., mit einem EBITDA von EUR 720,3 Mio.

Mutares hat in den ersten neun Monaten 2025 elf Transaktionen abgeschlossen und erwartet weitere Exits im vierten Quartal.

Eine Neusegmentierung des Portfolios wurde umgesetzt, um die strategische Steuerung und das operative Management zu verbessern.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Anstieg der Umsatzerlöse im Mutares-Konzern auf EUR 6,5 Mrd. bis EUR 7,5 Mrd. erwartet, mit einem Jahresüberschuss der Mutares-Holding von EUR 130 Mio. bis EUR 160 Mio.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei mutares ist am 13.11.2025.

Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,56 % im Plus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,28EUR das entspricht einem Plus von +1,02 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.188,94PKT (+1,36 %).





