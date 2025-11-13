GFT Technologies: Solide Ergebnisse, Prognose 2025 bestätigt
GFT Technologies SE navigiert 2025 mit Innovationskraft und globalem Wachstum durch ein anspruchsvolles Marktumfeld.
Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa
- GFT Technologies SE meldet für die ersten neun Monate 2025 einen Umsatzanstieg von 2% auf 655,26 Mio. Euro, getrieben durch starkes Wachstum in den Bereichen Versicherung und Industrie sowie in Lateinamerika und Nordamerika.
- Die Zahl der Kunden, die das generative KI-Produkt Wynxx nutzen, stieg um 38%, mit bestätigten Produktivitätssteigerungen von 40% bei Bradesco Seguros.
- GFT hat einen neuen Vertrag über eine KI-, Daten- und Softwareplattform mit einem führenden deutschen Unternehmen für kognitive Robotik abgeschlossen und die Übernahme von Megawork erfolgreich abgeschlossen.
- Das bereinigte EBIT sank um 16% auf 45,54 Mio. Euro, hauptsächlich aufgrund von Turnaround-Kosten bei GFT UK und der Software Solutions GmbH.
- Der operative Cashflow sank auf 2,04 Mio. Euro, aber für das letzte Quartal 2025 wird eine positive Entwicklung des Working Capital erwartet.
- GFT bestätigt seine Prognose für 2025 mit einem erwarteten Umsatz von 885 Mio. Euro und einem bereinigten EBIT von 65 Mio. Euro, trotz Herausforderungen in einigen europäischen Märkten.
