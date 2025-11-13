GFT Technologies: Solide Ergebnisse, Prognose 2025 bestätigt

GFT Technologies SE meldet für die ersten neun Monate 2025 einen Umsatzanstieg von 2% auf 655,26 Mio. Euro, getrieben durch starkes Wachstum in den Bereichen Versicherung und Industrie sowie in Lateinamerika und Nordamerika.

Die Zahl der Kunden, die das generative KI-Produkt Wynxx nutzen, stieg um 38%, mit bestätigten Produktivitätssteigerungen von 40% bei Bradesco Seguros.

GFT hat einen neuen Vertrag über eine KI-, Daten- und Softwareplattform mit einem führenden deutschen Unternehmen für kognitive Robotik abgeschlossen und die Übernahme von Megawork erfolgreich abgeschlossen.

Das bereinigte EBIT sank um 16% auf 45,54 Mio. Euro, hauptsächlich aufgrund von Turnaround-Kosten bei GFT UK und der Software Solutions GmbH.

Der operative Cashflow sank auf 2,04 Mio. Euro, aber für das letzte Quartal 2025 wird eine positive Entwicklung des Working Capital erwartet.

GFT bestätigt seine Prognose für 2025 mit einem erwarteten Umsatz von 885 Mio. Euro und einem bereinigten EBIT von 65 Mio. Euro, trotz Herausforderungen in einigen europäischen Märkten.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei GFT Technologies ist am 13.11.2025.

Der Kurs von GFT Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,840EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im Plus.

22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,830EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.188,94PKT (+1,36 %).





