Deutsche Bank: Risiko-Transfer mit 1 Mrd. Euro für neue Chancen!
Die Deutsche Bank steht kurz vor dem Abschluss eines bedeutenden Risiko-Transfers mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), der sich auf ein Portfolio italienischer Autokredite im Wert von etwa einer Milliarde Euro bezieht. Dieser sogenannte Significant Risk Transfer (SRT) ermöglicht es der Bank, das Risiko an externe Investoren zu übertragen, während die Kredite weiterhin in ihrer Bilanz verbleiben. Durch diese Struktur kann die Deutsche Bank regulatorisches Kapital freisetzen, das sie für neue Kredite in zukunftsträchtigen Bereichen wie Innovation und Nachhaltigkeit nutzen kann.
In der Vergangenheit haben die Deutsche Bank und der EIF bereits erfolgreich ähnliche Geschäfte abgeschlossen. Im Jahr 2023 wurde eine Garantie von der Europäischen Investitionsbank bereitgestellt, um das Risiko zu decken, das der EIF übernahm. Diese Transaktionen haben der Deutschen Bank in den letzten Quartalen geholfen, ihre Kapitalquote zu stärken. Im zweiten Quartal 2024 konnte die Bank durch zwei Verbriefungen zusätzliche Spielräume schaffen und eine wichtige Kennzahl für ihre finanzielle Stabilität erhöhen. Zudem platzierte die Bank im Juni ein weiteres SRT-Geschäft über 6,9 Milliarden US-Dollar, das die ursprünglichen Pläne übertraf.
Der Markt für Risiko-Transfers wächst rasant. Laut Bloomberg Intelligence wird erwartet, dass der globale Markt für SRT-Transaktionen in den nächsten zwei Jahren jährlich um durchschnittlich 11 Prozent wachsen wird. Neben der Deutschen Bank arbeiten auch andere Banken wie die Commerzbank, Banco Santander und HSBC an ähnlichen Strukturen. Zum 30. September 2024 betrug das Exposure der Deutschen Bank aus synthetischen Risiko-Transfers 38,7 Milliarden Euro, ein Anstieg im Vergleich zu 33,7 Milliarden Euro Ende 2023.
SRT-Deals gelten zunehmend als effektives Instrument zur effizienten Steuerung von Kreditrisiken. Banken sichern in der Regel 5 bis 15 Prozent eines Kreditportfolios ab, während Investoren wie Pensionsfonds und Hedgefonds das Ausfallrisiko übernehmen und dafür risikoadjustierte Renditen erhalten. Mit diesen Maßnahmen setzt die Deutsche Bank ihren Kurs fort, Kapital gezielt freizusetzen, ohne das Kreditgeschäft einzuschränken. Dies sendet ein starkes Signal an Investoren, dass die Bank ihre Bilanz strategisch stärkt, um für zukünftige Marktchancen gut gerüstet zu sein. Am 17. November wird die Deutsche Bank ihre Kapitalstrategie auf einem Investorentag näher erläutern.
