Deutsche Bank: Risiko-Transfer mit 1 Mrd. Euro für neue Chancen!

Die Deutsche Bank steht kurz vor dem Abschluss eines bedeutenden Risiko-Transfers mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), der sich auf ein Portfolio italienischer Autokredite im Wert von etwa einer Milliarde Euro bezieht. Dieser sogenannte Significant Risk Transfer (SRT) ermöglicht es der Bank, das Risiko an externe Investoren zu übertragen, während die Kredite weiterhin in ihrer Bilanz verbleiben. Durch diese Struktur kann die Deutsche Bank regulatorisches Kapital freisetzen, das sie für neue Kredite in zukunftsträchtigen Bereichen wie Innovation und Nachhaltigkeit nutzen kann.

In der Vergangenheit haben die Deutsche Bank und der EIF bereits erfolgreich ähnliche Geschäfte abgeschlossen. Im Jahr 2023 wurde eine Garantie von der Europäischen Investitionsbank bereitgestellt, um das Risiko zu decken, das der EIF übernahm. Diese Transaktionen haben der Deutschen Bank in den letzten Quartalen geholfen, ihre Kapitalquote zu stärken. Im zweiten Quartal 2024 konnte die Bank durch zwei Verbriefungen zusätzliche Spielräume schaffen und eine wichtige Kennzahl für ihre finanzielle Stabilität erhöhen. Zudem platzierte die Bank im Juni ein weiteres SRT-Geschäft über 6,9 Milliarden US-Dollar, das die ursprünglichen Pläne übertraf.