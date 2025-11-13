Goldpreis auf Rekordkurs: Analysten erwarten 5.000 US-Dollar bis 2026!

Laut UBS wird Gold zunehmend als langfristiger strategischer Vermögenswert betrachtet, was sich in der wachsenden Nachfrage der Zentralbanken widerspiegelt. Der World Gold Council berichtet, dass 43 Prozent der Notenbanken planen, ihre Bestände bis 2026 weiter aufzustocken. Sprott Asset Management bezeichnet dies als "Gold-Put der Zentralbanken", da deren Käufe Rückgänge abfedern und als Absicherung fungieren. Analyst Paul Wong von Sprott hebt hervor, dass die Kräfte, die Defizite und Währungsabwertung antreiben, eher struktureller Natur sind.

Der Goldpreis hat sich nach einer kürzlichen Schwächephase erholt und notiert aktuell bei etwa 4.100 US-Dollar pro Unze, nur wenige Prozent unter dem Rekordhoch von 4.381 US-Dollar, das im Oktober erreicht wurde. Analysten von UBS, JPMorgan und Goldman Sachs sind optimistisch und prognostizieren, dass Gold bis Ende 2026 auf bis zu 5.055 US-Dollar steigen könnte. Diese Einschätzungen basieren auf einer Vielzahl von Faktoren, darunter die Diversifizierung der Zentralbanken, das anhaltende Interesse privater Anleger und sinkende Realrenditen, die den Goldpreis strukturell unterstützen.

Technische Indikatoren unterstützen ebenfalls die positive Entwicklung des Goldpreises. Trotz der Korrektur blieb Gold über seinem 50-Tage-Durchschnitt, was auf anhaltende Stärke hinweist. Experten raten dazu, bei Rückgängen nachzukaufen. Kurzfristig könnten zwar Schwankungen auftreten, doch viele Analysten sehen die Voraussetzungen für einen weiteren Anstieg gegeben. Pictet Asset Management verweist auf sinkende Realzinsen, einen schwächeren US-Dollar und wachsende Haushaltsdefizite als treibende Kräfte.

Die Weltbank erwartet bis 2026 einen Durchschnittspreis von 3.575 US-Dollar für Gold und betont die außergewöhnlich hohen Käufe der Zentralbanken als charakteristisches Merkmal der aktuellen Phase. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass Gold seine Rolle als sicherer Hafen weiter ausbauen wird. Das angestrebte Preisziel von 5.000 US-Dollar erscheint angesichts der strukturellen Kräfte aus Defiziten, Währungsabwertung und geopolitischer Unsicherheit nicht mehr utopisch.

Insgesamt bleibt der Goldmarkt optimistisch, während die globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Geldpolitik der Zentralbanken weiterhin eine entscheidende Rolle spielen.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 4.206USD auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.