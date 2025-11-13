    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices
    AMD vor dem Durchbruch: Analystentag könnte KI-Zukunft entscheidend prägen!

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    AMD steht vor einem entscheidenden Tag, an dem sich die Erwartungen rund um den KI-Hype und die Zukunft des Unternehmens manifestieren könnten. Am Dienstag veranstaltet der US-Chiphersteller seinen ersten "Financial Analyst Day" seit drei Jahren, der als wichtiger Stimmungstest für den gesamten KI-Markt gilt, insbesondere vor den bevorstehenden Ergebnissen von Nvidia.

    Die AMD-Aktien haben sich im Jahr 2025 nahezu verdoppelt, mit einem Anstieg von etwa 104 Prozent seit Jahresbeginn, was vor allem durch Partnerschaften mit großen Unternehmen wie OpenAI und Oracle begünstigt wurde. Dennoch gab es zuletzt einen Rückgang von etwa 5 Prozent, nachdem die Prognose zur operativen Marge im vierten Quartal lediglich den Markterwartungen entsprach. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 267,02 US-Dollar, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund neun Prozent bedeutet. Von 55 Analysten empfehlen 28 den Kauf, während nur ein Analyst zum Verkauf rät.

    Der Analystentag wird voraussichtlich Klarheit über AMDs Wachstumschancen im KI- und Rechenzentrumssegment bringen. Im letzten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 22 Prozent in diesem Bereich, was die steigende Nachfrage nach Grafik- und Zentralprozessoren im KI-Sektor unterstreicht. Marktbeobachter erwarten, dass AMD neue Prognosen für seinen adressierbaren Markt im Bereich künstlicher Intelligenz (TAM) vorstellen wird.

    Die Bank of America zeigt sich optimistisch und erwartet, dass AMD seinen adressierbaren KI-Markt auf 750 bis 850 Milliarden US-Dollar anhebt, was eine erhebliche Steigerung im Vergleich zur bisherigen Schätzung von über 500 Milliarden bis 2028 darstellt. Analyst Vivek Arya prognostiziert ein jährliches Umsatzwachstum von 25 bis 30 Prozent und eine Bruttomarge von 53 bis 55 Prozent.

    Jefferies-Analyst Blayne Curtis hebt hervor, dass der Data-Center-AI-Markt auf über 1 Billion US-Dollar geschätzt werden könnte, was die Erwartungen an AMDs Prognosen weiter anhebt. Matt Bryson von Wedbush Securities zeigt sich etwas zurückhaltender und warnt, dass die Veranstaltung die kurzfristigen Erwartungen möglicherweise nicht stark verändern wird.

    Insgesamt bleibt die Marktstimmung gemischt, während AMDs Aktie nach einem Kurssprung von 11 Prozent am Mittwoch um 7,5 Prozent zulegte, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Die kommenden Prognosen und Ankündigungen könnten entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein.



    ISIN:US0079031078WKN:863186

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,00 % und einem Kurs von 258,9EUR auf Nasdaq (13. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



